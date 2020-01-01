01.01.2020, 13:29
ВИДЕО: Безумие! Запуск фейерверков в Каламая чудом не закончился трагедией
В новогоднюю ночь в столичном районе Каламая возле центра культуры "Сальме" при запуске фейерверков возникла опасная ситуация, которая напугала очевидцев.
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”В данном случае мы имеем дело с счастливом несчастным случаем, но у халатности могут быть очень серьезные последствия. Бесконтрольный запуск фейерверков может подвергнуть опасности здоровье находящихся поблизости людей и животных, а также привести к пожару с очень тяжелыми последствиями”, — прокомментировал ролик пресс-секретарь Пыхьяского центра спасения Каарель Лангеметс.
Рекомендации по безопасному обращению с пиротехникой.
- Ознакомьтесь с приложенной к пиротехническому изделию инструкцией, следуйте ей и используйте изделие только предусмотренным образом.
- Выбирайте для запуска фейерверка правильное время и место. Учитывайте погодные условия и сохраняйте безопасную дистанцию от людей, зданий и автомобилей. Обязательно прочитайте ту часть инструкции, которая касается рекомендованного расстояния. Не запускайте фейерверки в местах, где они могут создать опасную ситуацию или где на запланированной траектории полета имеются препятствия. Также обращайте внимание на направление ветра, чтобы ракета не улетела в сторону зданий.
- Распространенной причиной несчастных случаев являются недостаточно хорошо закрепленные ”батареи” фейерверков, т.е. комбинированные изделия, которые запускает один зажженный фитиль. При установке пиротехнического изделия следует обязательно убедиться в том, что оно стоит надежно — например, опирается о большой камень, закреплено с помощью блоков и т.п.
- По словам спасателей, значительным источником опасности также являются одиночные ракеты.
- Длинная палка ракеты служит стабилизатором — ее не следует втыкать в землю. Лучший способ запуска — воспользоваться воткнутой в землю трубой или поставить в ящик для бутылок пустую бутылку, и уже в нее — ракету. Можно воспользоваться и бутылкой без ящика, но в таком случае бутылка должна быть тяжелой и должна надежно стоять на земле, поскольку иначе она может опрокинуться, и ракета улетит в неизвестном направлении.
- Запуская фейерверки, не держите их в руках и не наклоняйтесь к ним. Осторожность поможет избежать несчастья.
- Одновременно поджигайте только одно пиротехническое изделие и уж точно не объединяйте несколько ракет. Подожгите фитиль и быстро отойдите на безопасное расстояние.
- Внезапные звуки и световые эффекты могут напугать людей и животных. Ни в коем случае нельзя бросать пиротехнические изделия в их направлении.
- Не приближайтесь к ракете сразу же после залпа, выждите некоторое время. Соберите образовавшийся мусор.
- Покупайте пиротехнические изделия только у предприятий, имеющих соответствующее разрешение на деятельность. Не приобретайте пиротехнику на рынках, на улице или в социальных сетях.
- Не используйте пиротехнику в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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