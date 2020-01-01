ВИДЕО: Безумие! Запуск фейерверков в Каламая чудом не закончился трагедией

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”В данном случае мы имеем дело с счастливом несчастным случаем, но у халатности могут быть очень серьезные последствия. Бесконтрольный запуск фейерверков может подвергнуть опасности здоровье находящихся поблизости людей и животных, а также привести к пожару с очень тяжелыми последствиями”, — прокомментировал ролик пресс-секретарь Пыхьяского центра спасения Каарель Лангеметс.