ВИДЕО: Беженец из Сирии в интервью "Новой Газете": "Когда человек осваивает язык страны, в которой живет, все двери открываются"

В 2015 году в Европе начался миграционный кризис: в результате военных действий в Сирии власти Италии и Греции не справлялись с потоком соискателей убежища. Правительство Эстонии заявило о готовности принять 550 человек. Это вызвало острую реакцию в обществе и резкий подъем популярности Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), выступавшей против программ миграции. По результатам выборов 2015 года, до миграционного кризиса, EKRE была самой малочисленной партией парламента, оставшись в оппозиции. Партия продолжала выступать против мигрантов и уже по результатом выборов 2019 года вошла в правительство, став третьей политической силой Эстонии.

Первые беженцы по программе перемещения прибыли в марте 2016 года. Это была иракская семья из 5 человек. Вместе с ними прибыли по одному выходцу из Йемена и Сирии. Уже в августе переселились первые 11 человек из Турции.

В действительности, цифра в 550 человек оказалось несбыточной.

За все время по обеим программам в Эстонию прибыли 213 человек:

• 141 из Греции,

• 66 из Турции

• 6 из Италии.

89 человек, получивших международную защиту, включая детей, покинули Эстонию. Люди переехали к другим членам семьи, в основном, в Германию. Одна иракская семья вернулась на родину.

Мухаммед бежал от войны в Сирии — сначала в Ливан, а потом через Россию в Эстонию. Границу переходил нелегально и чуть не утонул. Говорит, что поначалу в Эстонии было настолько трудно, что думал все бросить и уехать обратно — а там будь что будет. Но решил остаться ради детей. Теперь у Мухаммеда свой ресторан арабской кухни в Таллине — и дело вполне процветает.