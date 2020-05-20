ВИДЕО: Бесплатного транспорта для всех не будет, самокатами нельзя пользоваться ночью, а родители не смогут прийти на выпускные в июне

В пресс-конференции приняли участие вице-мэры Калле Кландорф, Андрей Новиков и Вадим Белобровцев.

Калле Кландорф:

Таллиннская горуправа направила в горсобрание решение, по которому будет объединен парк Кадриорг и Tallinna Kalmistud. Уже с 1 июля деятельность последнего учреждения будет продолжена в рамках парка Кадриорг. Задача учреждения Tallinna Kalmistud — управление кладбищами и похоронные услуги. В объединенном учреждении уменьшится число работников на 7 человек (сейчас составляет 104), мы уменьшим руководство организации.

Что будет с людьми, которые не попадут в новый коллектив?

Они получат свою зарплату по закону по сокращению плюс оплату за невзятый отпуск.

Андрей Новиков:

С 1 июня общественный транспорт начнет работу в обычном режиме, необходимо будет покупать билеты и валидировать их. Период, который был бесплатен для всех, прекращается. Также возвращаются к нормальной работе парковки "Паркуйся и езжай".

С 1 июня мы также переходим на летние графики, где-то перейдем с коротких автобусов на длинные. Там, где автобусы обслуживают пляжи, дачные участки. Например, 34-й автобус. Возвращается привычный ритм. В общественном транспорте по сравнению с прошлым месяцем выросла заполняемость порядка двух раз. Некоторые линии уплотним — например, линию 66, которая идет по Рейди теэ до Штромки. Ряд остановок получит новые названия, порядка 10 остановок.

Еще одно дополнение, мы продолжаем экспериментировать с пересадками. Поэтому объединим экпрессную линию 9 и 53, которая начинается в Ласнамяэ и заканчивается в Мустамяэ. Так что нас ждет новая экспрессная линия.

С 1 июня возобновится навигация на остров Аэгна. Также начнут появляться электрические самокаты. Отличие от прошлого года в том, что в ночное время мы не хотим их видеть на наших улицах. С 23 иил 24 часов до 6 утра ими пользоваться будет нельзя. Сейчас мы ведем переговоры с заинтересованными предпринимателями.

Вадим Белобровцев:

Будет два варианта проведения выпускных. Если они проводятся в июне, то будет разрешаться присутствие до 50 человек в актовом зале школе (в помещении) и до 100 на открытом воздухе, например, на стадионе. Родители не допускаются. Школа может предоставить услугу прямой трансляции. Если выпускные будут позже, то ограничения составят 500 и 1000 человек соответственно. Но сохранение социальной дистанции в любом случае нужно соблюдать. В июле родители уже смогут присутствовать. Единственное исключение для июня, то единственным исключением являются школы для детей с особыми потребностями. В детских садах присутствие родителей в июне исключается. Можно будет присутствовать только в июле. Был также вопрос, можно ли присутствовать оператору или фотографу. Да, при соблюдении требований безопасности они могут присутствовать. Но это тема для договора между детским садом и родителями.