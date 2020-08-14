ВИДЕО | Белорусский учитель: стыдно будет приходить на работу и смотреть в глаза детям

“Я пришел сюда сказать свое нет и свое неуважение тем результатам, которые мы получили. Мне очень горько и обидно, что мои коллеги по цеху позволяют себе такое. Не знаю, чего они боятся”, — рассуждает белорусский учитель. — Очень горько и обидно было видеть, как люди выходят под охраной из школ. И очень было видеть, как человек спускался по лестнице с непонятной пачкой бюллетеней. что это было, не знаю”.
В день выборов в социальных сетях стала распространятся фотография, сделанная на одном из избирательных участков в школе. На фотографии была женщина, которая спускалась по представленной к окну школы лестнице с пачкой бумаг.
“Это переходит все границы, — продолжает учитель. — Очень стыдно будет приходить на работу и смотреть в глаза в первую очередь нашим детям. Потому что они тоже задают вопросы”.
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