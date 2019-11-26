ВИДЕО: Белая медведица Норма, которая родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой

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Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Недавно белая медведица Норма, которая является дочерью Фриды и Норда и сама родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой. Ее сын родился 9 ноября.