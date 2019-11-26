26.11.2019, 19:11
ВИДЕО: Белая медведица Норма, которая родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой
Недавно белая медведица Норма, которая является дочерью Фриды и Норда и сама родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой. Ее сын родился 9 ноября.
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