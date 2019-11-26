26.11.2019, 19:11

ВИДЕО: Белая медведица Норма, которая родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой


EST 19
ВИДЕО: Белая медведица Норма, которая родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой
Pilt on illustreeriv.Foto: Pixabay

Недавно белая медведица Норма, которая является дочерью Фриды и Норда и сама родилась в Таллиннском зоопарке, впервые стала мамой. Ее сын родился 9 ноября.

Сейчас Норма проживает в Шенбруннском зоопарке.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: