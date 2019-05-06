ВИДЕО: Батальон логистики занимается снабжением подразделений на "Весеннем шторме"

”Линии снабжения всегда являются желанной мишенью для неприятеля, поэтому все пункты снабжения необходимо развёртывать под прикрытием в тактических условиях, чтобы снабжение проходило быстро и чётко”, — сказал командир транспортного взвода батальона логистики аспирант Маркен Мурдла.

В развёртываемых на учениях ”Весенний шторм” пунктах снабжения отрабатывается пополнение ресурсов по процедурам военного времени. Оперативность и успешность операций по снабжению напрямую влияет на мораль и боеспособность подразделений.

Батальон логистики входит в состав службы тыла Cил обороны, чьей задачей является логистическое обеспечение подразделений Cил обороны, а также обучение военнослужащих по логистическим специальностям.