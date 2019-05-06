06.05.2019, 16:50
ВИДЕО: Батальон логистики занимается снабжением подразделений на "Весеннем шторме"
В субботу в окрестностях Раквере на территории промышленного комплекса в ходе логистической операции 1-я пехотная бригада получила запасы провизии, питьевой воды, боеприпасов и горючего для поддержания боеготовности участвующих в "Весеннем шторме" подразделений, сказано в пресс-релизе.
”Линии снабжения всегда являются желанной мишенью для неприятеля, поэтому все пункты снабжения необходимо развёртывать под прикрытием в тактических условиях, чтобы снабжение проходило быстро и чётко”, — сказал командир транспортного взвода батальона логистики аспирант Маркен Мурдла.
В развёртываемых на учениях ”Весенний шторм” пунктах снабжения отрабатывается пополнение ресурсов по процедурам военного времени. Оперативность и успешность операций по снабжению напрямую влияет на мораль и боеспособность подразделений.
Батальон логистики входит в состав службы тыла Cил обороны, чьей задачей является логистическое обеспечение подразделений Cил обороны, а также обучение военнослужащих по логистическим специальностям.
В учениях ”Весенний шторм 2019” принимает участие более 9000 человек, в числе которых солдаты срочной службы, резервисты, действующие военные и союзники. В учениях примут участие подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав 1-й и 2-й пехотных бригад, службы тыла, а также добровольцы Кайтселийта. В учениях также будут задействованы военнослужащие расположенного в Эстонии многонационального союзнического батальона НАТО и прибывающие на время учений в Эстонию военнослужащие из стран-союзников.
Основным местом проведения учений станут Ляэне- и Ида-Вируский уезды, но учения так же затронут и уезды Харью и Йыгева. Основные действия учений пройдут на территории волостей Алутагузе, Люганузе, Йыхви, Тойла, Винни, Виру-Нигула и на территории городов Кохтла-Ярве и Силламяэ.