ВИДЕО: Автомобиль читательницы Delfi чудом избежал столкновения на перекрестке

Читательница Delfi поделилась с нами видеороликом, запечатлевшим как она вчера вечером чудом избежала аварии на перекрестке в Вильяндимаа, когда другой автомобиль не снижая скорости выехал со второстепенной дороги на перекресток и чуть не столкнулся с машиной читательницы, которой управлял ее муж.
”Я сразу поняла, что он не планирует снижать скорость, — написала читательница. — Закричала супругу, после чего он нажал на тормоз, и тот черный автомобиль выехал на трассу, едва нас не задев”.
Читатель призывает друзей, родственников, родителей молодого человека, продемонстрировавшего опасный стиль вождения, проигнорировавшего дорожный знак, предписывающий уступить дорогу, призвать его к порядку.