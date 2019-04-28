ВИДЕО: Автомобиль читательницы Delfi чудом избежал столкновения на перекрестке

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Читательница Delfi поделилась с нами видеороликом, запечатлевшим как она вчера вечером чудом избежала аварии на перекрестке в Вильяндимаа, когда другой автомобиль не снижая скорости выехал со второстепенной дороги на перекресток и чуть не столкнулся с машиной читательницы, которой управлял ее муж.