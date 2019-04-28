28.04.2019, 16:23

ВИДЕО: Автомобиль читательницы Delfi чудом избежал столкновения на перекрестке

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Автомобиль читательницы Delfi чудом избежал столкновения на перекрестке
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Читательница Delfi поделилась с нами видеороликом, запечатлевшим как она вчера вечером чудом избежала аварии на перекрестке в Вильяндимаа, когда другой автомобиль не снижая скорости выехал со второстепенной дороги на перекресток и чуть не столкнулся с машиной читательницы, которой управлял ее муж.

”Я сразу поняла, что он не планирует снижать скорость, — написала читательница. — Закричала супругу, после чего он нажал на тормоз, и тот черный автомобиль выехал на трассу, едва нас не задев”.

Читатель призывает друзей, родственников, родителей молодого человека, продемонстрировавшего опасный стиль вождения, проигнорировавшего дорожный знак, предписывающий уступить дорогу, призвать его к порядку.

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