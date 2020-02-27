ВИДЕО: Автобус Lux Express, в котором ехал зараженный коронавирусом иранец, отправился в Санкт-Петербург

Речь идет о рейсе, выехавшем из Риги в Таллинн вчера в 14:00.

”Информацию о том, что речь идет о нашем пассажире, мы получили сегодня в 09:30. Мы сразу же собрали кризисное собрание и связались с Департаментом здоровья. Сейчас мы в сотрудничестве с департаментом внедряем пакет мер по обеспечению безопасности”, — сообщил утром прессе исполнительный директор Lux Express Яанно Ритсберг.

Если сначала говорилось о том, что на данный рейс было продано 24 билета, то позже представитель Lux Express, уточнил, что на самом деле в автобусе было 22 человека: водитель и 21 пассажир.

Lux Express передала информацию о всех пассажирах Департаменту здоровья. Также Lux Express проинформировала водителя автобуса и предоставило ему отпуск на время инкубационного периода. Все работники фирмы были проинструктированы относительно дальнейших действий. К настоящему моменту водитель уехал в Ригу.

В Таллинн автобус прибыл вчера в 18:30. Его убрали, и в 21:30 он отправился в Санкт-Петербург. Департамент отмечает, что в отсутствие носителя вируса заразиться в автобусе практически невозможно, но, несмотря на это, транспортное средство будет снято с обслуживания линий и основательно продезинфицировано.

Представитель Lux Express отметил, что фирма готова выкупить билеты у людей, которые в ближайшие дни решат отказаться от поездки.

После обеда исполнительный Ритсберг созвал пресс-конференцию, чтобы уточнить информацию. Он сказал, что в автобусе находился 21 пассажир. Иранец вызвал себе скорую сам по прибытию в Таллинн. Во время поездки он на здоровье не жаловался.

Предварительная информация об этом дошла до фирмы в 08:30 утра, к 09:30 стало ясно, что заболевший мужчина — пассажир Lux Express.

По утверждению Ритсберга, это они изначально связались с департаментом, а не наоборот.