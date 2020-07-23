23.07.2020, 21:45

ВИДЕО | Авария в Копли: фонтан бил прямо на проезжей части


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Читатель Delfi поделился в четверг видео аварии в системе водоснабжения, которая случилась в столичном районе Пыхья-Таллинн.

Как видно на записи, аварийная служба вскоре прибыла на место ЧП для его ликвидации.


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