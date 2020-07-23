23.07.2020, 21:45
ВИДЕО | Авария в Копли: фонтан бил прямо на проезжей части
Читатель Delfi поделился в четверг видео аварии в системе водоснабжения, которая случилась в столичном районе Пыхья-Таллинн.
Читатель Delfi поделился в четверг видео аварии в системе водоснабжения, которая случилась в столичном районе Пыхья-Таллинн.
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