ВИДЕО | Авария на Лаагна теэ разбередила раны нацменьшинств. Что думают азербайджанцы о случае с Халиловым

Нет, наверное, такого жителя Эстонии, которого бы не тронула ужасная автомобильная авария, случившаяся 20 июня в Ласнамяэ, в результате которой погибли два человека и еще двое получили сверхтяжелые телесные повреждения. Она стала очередным звеном в числе трагических событий на дорогах этого года.

Тем злосчастным вечером за рулем был имеющий российский паспорт выходец из Азербайджана 20-летний Иса Халилов. Его образ, словно вышедший из криминальных боевиков, не мог не вызвать отрицательной реакции. Например, в полицию попало видео, в котором Халилов размахивает предметом похожим на оружием, находясь на заднем сиденье участвовавшего в ДТП автомтобиля BMW:

За многие годы Халилов именно таким образом оставлял о себе память в социальных сетях: любовь к оружию, гонки на дорогах, криминальные связи, а за спиной к тому же — сильная община. Есть и те, кто не согласен с такой трактовкой. К примеру, организатор культурной жизни местных азербайджанцев Нияз Гаджиев и руководитель международных треннингов по продажам Руфат Керимли.

Имеющих азербайджанские корни мужчин возмутила вышедшая в Eesti Ekspress статья: "Sündinud, et jõuda vangi: meheks kasvamine Eesti viimases rahvuslikus grupeeringus" (в русскоязычной версии — "Рожденный, чтобы попасть в тюрьму. Становление Исы Халилова в последней этнической преступной группировке Эстонии"). Точнее — содержащиеся в ней ссылки на этническое происхождение Халилова и позицию азербайджанцев в здешнем преступном мире.

Мужчины, в свете известных событий и вызвавшего резонанс по всему миру движения Black Lives Matter, хотят видеть больше чуткости в отношении меньшиств и в практике Eesti meedia. Имевшая место трактовка якобы создает неполную и неверную картину их национального сообщества.

Вот что думают гости студии Delfi TB о последействии аварии и в связи с чем высказывают недовольство (подробнее - см. видео).

"Если это совершил азербайджанец, то это проблема и нашей общины, и всего общества. В чьих интересах делать из азербайджанцев изгоев?", - говорит Нияз Гаджиев.

По его словам, Эстония - маленькая страна, здесь живет более 100 народов. Нельзя обвинять человека в чем-то лишь по его принадлежности к какой-либо национальности, это опасная ситуация.

Мужчины рассказали о встревоживших их случаях за последние две недели: в одном месте сгорел азербайджанский ресторан, а в другом месте были странным образом потеряны документы для поступления в гимназию школьницы-азербайджанки.

Как рассказывает Руфат Керимли, сейчас, например, можно и такое услышать: "А, он - азербайджанец? Понятно - наркотики". "Этот стереотип - не какая-то шутка. Это расизм, чистый расизм", - отмечает он.

"И это продолжается и продолжается. Необходимо это затормозить. Это не на благо всей Эстонии", - считает Гаджиев.

По словам Керимли, который является гражданином ЭР и под флагом Эстонии одерживал победы на Кубке мира по карате, если кто-то из местных азербайджанцев и ошибся, то этот процент довольно низок.

По мнению Гаджиева, ситуацию искусственно превратили в прессе в межнациональный конфликт. Ради сенсации, лайков или комментариев или саморекламы? - спрашивает он.

Мужчина также сообщил, что азербайджанцев в этой ситуации поддержали еврейское, литовское и другие общины. "Это стало проблемой не только для азербайджанской общины", - заверил он. Гаджиев вспомнил, как несколько лет назад любой мусульманин воспринимался здесь как террорист и добавил, что сегодня вызов для эстонского общества состоит в том, чтобы понять - почему так происходит.



