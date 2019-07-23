ВИДЕО | Атаковавший базу эстонских военных в Мали автомобиль был в цветах ООН, в нем находились три человека

"Была атака… у входа во французскую часть лагеря в Гао, — сказал AFP пресс-секретарь сил обороны Франции. — Вторжения на базу не было".
По его словам, ранения солдат не опасны для жизни.
Один источник в Гао сказал изданию Nord Sud Journal, что малийские солдаты открыли огонь по машине, когда она пыталась проехать через контрольный пункт за пределами базы. Находившиеся в машине стреляли в ответ, прежде чем автомобиль взлетел в воздух.
Французская радиостанция RFI сообщила, что начиненный взрывчаткой автомобиль, в котором было по меньшей мере три человека, был в цветах ООН, и атака произошла в 15:45 по местному времени. Со стороны Мали, по сообщению RFI, пострадали пять человек, в том числе гражданские лица.
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