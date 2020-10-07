ВИДЕО | Аркадий Попов: в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Выру необходимо носить маску

"Уровень заражения говорит о том, что ситуация не стабилизировалась. Тренд на повышение сохраняется в Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Выру. В начале недели нам казалось, что наступает передышка, якобы мы достигли пика, но сегодня об этом рано говорить. В начале сентября болело много молодых людей. Поэтому возникло предположение, что вирус потерял свою силу и не так опасен, как раньше. Пациенты в больнице, которых сейчас 39 человек, являются печальным подтверждением того, что вирус такой же опасный. Большая просьба относиться к коронавирусу серьезно", — заявил Аркадий Попов.

Приближается время, когда мы начинаем думать об отпуске. Скоро будут каникулы. "В это время люди хотят путешествовать. Наш призыв: выезжать из Эстонии небезопасно. Советуем отпуск и каникулы провести в Эстонии", — подчеркнул доктор.

Аркадий Попов настоятельно рекомендует носить маску и соблюдать дистанцию два метра.

"Там, где невозможно держать дистанцию: в общественном транспорте, на массовых мероприятиях, в офисах, в закрытых помещениях — советуем носить маску. Это особенно важно в городах и уездах, где большое количество зараженных — в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Выру и Таллинне. Маски приносят пользу: уменьшают риск распространения вируса и способствуют фильтрации вируса, если вы заразились, то будет меньше проблем", — добавил он.

Михаил Кылварт тоже призывает носить маски. "Ученые Тартуского университета рекомендуют носить маски в помещениях. Если не возможно держать дистанцию — следует надеть маску. Скоро будет запущена нами подготовлена социальная кампания — с призывом носить маски. Мы не потратим на это много денег, бюджет будет ограниченным", — рассказал мэр.