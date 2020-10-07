ВИДЕО | Аркадий Попов: в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Выру необходимо носить маску(17)
В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, а также медицинский руководитель Департамента здоровья Аркадий Попов. Смотрите видео!
В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, а также медицинский руководитель Департамента здоровья Аркадий Попов. Смотрите видео!
"Уровень заражения говорит о том, что ситуация не стабилизировалась. Тренд на повышение сохраняется в Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Выру. В начале недели нам казалось, что наступает передышка, якобы мы достигли пика, но сегодня об этом рано говорить. В начале сентября болело много молодых людей. Поэтому возникло предположение, что вирус потерял свою силу и не так опасен, как раньше. Пациенты в больнице, которых сейчас 39 человек, являются печальным подтверждением того, что вирус такой же опасный. Большая просьба относиться к коронавирусу серьезно", — заявил Аркадий Попов.
Приближается время, когда мы начинаем думать об отпуске. Скоро будут каникулы. "В это время люди хотят путешествовать. Наш призыв: выезжать из Эстонии небезопасно. Советуем отпуск и каникулы провести в Эстонии", — подчеркнул доктор.
Аркадий Попов настоятельно рекомендует носить маску и соблюдать дистанцию два метра.
"Там, где невозможно держать дистанцию: в общественном транспорте, на массовых мероприятиях, в офисах, в закрытых помещениях — советуем носить маску. Это особенно важно в городах и уездах, где большое количество зараженных — в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Выру и Таллинне. Маски приносят пользу: уменьшают риск распространения вируса и способствуют фильтрации вируса, если вы заразились, то будет меньше проблем", — добавил он.
Михаил Кылварт тоже призывает носить маски. "Ученые Тартуского университета рекомендуют носить маски в помещениях. Если не возможно держать дистанцию — следует надеть маску. Скоро будет запущена нами подготовлена социальная кампания — с призывом носить маски. Мы не потратим на это много денег, бюджет будет ограниченным", — рассказал мэр.
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