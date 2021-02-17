ВИДЕО | Аркадий Попов: сейчас самые высокие показатели заболеваемости за все время

"Ситуация выходит на новый уровень. За сегодняшний день добавилось 811 случаев, в больницах 507 человек на лечении от коронавируса. Это не радует. Сейчас самые высокие показатели за все время. 8600 человек сейчас болеют коронавирусом", — начал доктор Аркадий Попов.

"Мне приходится активно вмешиваться в распределение позитивных пациентов. Уже с прошлой недели нам не хватало коек в Восточно-Таллиннской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице. Многих ковид-позитивных отправляли на лечение в Западно-Таллиннскую больницу", — добавил Попов.

По его словам, сейчас идет активное обсуждение и планирование распределения пациентов. "Ситуация серьезная. Надвигаются школьные каникулы. В прошлый раз после каникул был всплеск заболеваемости. Многие поехали отдыхать за рубеж", — вспомнил он. Поэтому следует отказаться от поездок за пределы страны. К тому же, как отметил Попов, сейчас в Европе находят новые штаммы вируса. Главная проблема медицинских работников сейчас — перегрузка системы здравоохранения из-за большого количества пациентов и высокая смертность от COVID-19, отметил доктор Попов.

Попов советует перевести работников на удаленную работу, использовать маски в помещениях. Также призывает государство задуматься, как можно обезопасить население. "Я очень надеюсь, что определенные решения правительства помогут решить эту проблему и сократить количество инфицированных".

Вице-мэр Вадим Белобровцев рассказал про вакцинацию учителей. "Процесс вакцинации учителей и работников школ начался сегодня. На сегодняшний день о желании вакцинироваться сообщили около 3000 работников муниципальных образовательных учреждений. Это примерно каждый второй.

В СМИ мы слышим, что в русских школах желание вакцинироваться меньше. Стоит учитывать средний возраст учителей, работающих в русскоязычных школах — он выше, чем в эстоноязычных. Как известно, вакцина AstraZeneca не рекомендуется людям старше 65 лет. Плюс во многих школах, например, Ласнамяэ, многие переболели коронавирусом. Таким образом им не нужно прививаться", — пояснил вице-мэр.