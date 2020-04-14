ВИДЕО | Аркадий Попов рекомендует пользоваться масками из аптек: "нам надо успокоиться, они прошли проверку"

”Сертификат имеется. Маски прошли проверку и соответствуют этому классу. Нам следует успокоиться и принять тот факт, что, скорее всего, все так и есть”, — говорит Попов.
При этом он напоминает, что такие маски защищают прежде всего окружающих. Если носитель вируса использует маску, то доза вируса, выделяющаяся в воздух при чихании или кашле, уменьшается. Попов подчеркивает, что многие люди не знают, что являются носителями вируса, поскольку симптомы у них отсутствуют. ”Если у вас есть маска, то носите ее. Особенно, если идете в общественное место, например, магазин”, — призывает доктор.
По его словам, можно использовать и самодельные маски. Официальное руководство по изготовлению масок, разработанное Департаментом защиты прав потребителя и технического надзора и экспертами Тартуского университета и Таллиннского технического университеты можно найти ЗДЕСЬ.
”С большой долей вероятности конечный результат будет одинаковым. Можно поступить и так, и так. В случае с аптечной маской проблем меньше: вам не придется заниматься рукоделием. Но если есть возможность, я бы посоветовал использовать маски, имеющие сертификат”, — отмечает Попов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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