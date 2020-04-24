ВИДЕО | Аркадий Попов призвал жителей Таллинна к осторожности: "этот риск невидим, но он есть"

"Неделя прошла хорошо. Но насколько хорошо, узнаем в начале следующей недели”, — сказал Попов. Он отметил, что на следующей неделе планирует ознакомиться с ситуацией на местах, то есть в самих больницах, чтобы посмотреть, как проходит восстановление планового лечения: ”Скорее всего, тогда и выяснится, хорошо у нас дела или плохо. […] Здесь нас интересуют определенные протоколы. Если они соблюдены, то — отлично, плановое лечение продолжится и все будут довольны”.

”В Таллинне сейчас, действительно, немного больше тех, кто заражается. Особенно в возрастной категории до 50 лет. Это активные люди, которым приходится ходить на работу, зарабатывать деньги, ходить в магазины и так далее, так что это понятно”. Попов отметил, что большинство случаев выявляется в очагах, которые уже известны. ”Это либо семьи, где уже один человек был заражен, а теперь начинают заражаться другие члены, либо предприятия, где кто-то заболел ранее и теперь заболевают те, кто имел с ним контакт. Но при этом у нас каждый день имеется 1-2-3 человек, в случае с которыми источник заражения неизвестен. Поэтому хочу призвать таллиннцев к осторожности. Считайтесь с тем, что опасность заражения в публичных местах и при контакте сохраняется. Оставайтесь дома, будьте острожны. Ну а если вам приходится ходить на работу, то будьте тоже очень осторожны! Этот риск невидим, но он есть”, — сказал доктор.

Говорят о масках, Попов отметил, что маска сама по себе — не панацея и является лишь одной составляющей комплекса мер, которые необходимо предпринимать. Но все в комплексе — дезинфекция рук, соблюдение дистанции, ношение маски, действительно помогает, хотя исходить в любом случае следует из эпидемиологической ситуации.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!