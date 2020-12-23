ВИДЕО | Аркадий Попов перед праздниками обратился к жителям Эстонии с просьбой(3)
Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов призвал провести в этом году праздники в узком семейном кругу.
Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов призвал провести в этом году праздники в узком семейном кругу.
"Желаю вам крепкого здоровья на праздники. В этом году праздники пройдут иначе, потому что в Эстонии стремительно растет число инфицированных коронавирусом. Если каждый будет осторожен и способствовать снижению распространения вируса, то мы сможем помочь тем, кто находится в больницах. Ваше решение отметить праздники скромнее может спасти чью-то жизнь", — заявил Аркадий Попов.
"Пожалуйста, проведите в этом году праздники дома, в небольшом семейном кругу, и перенесите встречи на следующий, 2021 год. Так мы продержимся до вакцинации и вместе победим вирус" — призвал Попов.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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