ВИДЕО | Аркадий Попов: активность на улицах Таллинна слишком высокая. Будьте осторожны!

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов выразил озабоченность негативными тенденциями, которые наблюдаются в определенных возрастных группах. ”Прежде всего, мне хотелось бы обратиться к жителям Таллинна и сказать, что в Таллинне по результатам тестов мы наблюдаем негативные тенденции. Также активность на улицах Таллинна слишком высокая. Я сам живу в Таллинне и вижу, насколько активно люди ездят на машинах и ходят по улицам”.

Он отметил, что сейчас речь идет исключительно о восстановлении платного лечения и ни о чем более.

”Будьте, пожалуйста, осторожны! Особенно это касается таллиннцев в возрасте до 55 лет”, — сказал Попов.

Министр экономики Таави Аас в свою очередь добавил, что любые послабления могут стать возможными только, если люди будут вести себя разумно. Он отметил, что более подробная информация о торговых центрах будет представлена позже. По его словам, возможно, центры откроются в первой половине мая, но скидки будут проходить только в интернет-магазинах.

После пресс-конференции в интервью Delfi Аас также сказал, что торговые центры могут открыться, но точное решение еще не принято.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!