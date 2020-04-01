ВИДЕО | Арендные каникулы, премии врачам, новое питание для школьников и смена зимней резины — главное с пресс-конференции Таллиннской горуправы(23)
Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию на русском языке по итогам заседания.
Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию на русском языке по итогам заседания.
Темой пресс-конференции стали способы предотвращения распространения коронавируса, а также вспомогательные меры, принятые Таллинном.
В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Таллинна Калле Кландорф и медицинский руководитель антикризисного штаба Департамента здравоохранения доктор Аркадий Попов.
Михаил Кылварт:
На сегодняшнем заседании правительства города одной из тем был разработанный нами пакет помощи предпринимательству. Речь прежде всего идет о партнерах города, которые используют арендные площади, городские залы и центры или предоставляют городу услуги. С набором тем - сейчас речь идет об экономическом кризисе — можно ознакомиться детально на сайте мэрии. Если раньше мы оплачивали счета нашим партнерам в течение 21 дня, теперь возьмем обязательства платить по частям в течение 10 дней. Не будем вводить штрафные санкции, если задержки выполнения обязательств партнеров будут связаны с кризисной ситуацией.
На все помещения (кроме офисов) мы на 3 месяца делаем мораторий на оплату счетов. Это касается и некоммерческого сектора. Нужно будет оплачивать только коммунальные расоходы. Что же до тех помещений, которые используются под офисы, то здесь 100-процентной скидки не будет — будет 20%. Это методы по борьбе с первым шоком.
Что касается некоммерческого сектора, то сейчас, если мы уже выделили деньги на мероприятие, а оно не состоялось. то будем считать, что расходы были оправданы, поскольку меропритие можно будет провести позже. Если мероприятие будет полностью отменено, то деньги нужно будет в городскую кассу вернуть.
Отдельной строкой идет финансироване спортивных клубов. У них есть обязательство проводить тренировки. Мы не знаем, как будет складываться ситуация в мае и июне, при этом мы освобождаем их от обязательства проводить тренировки. Но обращаемся с большой просьбой — проводить тренировки онлайн. В спорте очень важно сохранять последовательность, мотивацию и связь с тренером.
С сегодняшнего дня город переходит на другую форму питания школьников. Можно будет получить сразу порцию на первую неделю — речь не о горячем питании, а о целом пакете, из которого можно готовить горячее питание на неделю. Сегодня в переходный период будет и горячее питание и недельные наборы. Со следующей недели — только недельные наборы.
И последняя новость: у нас была возможность получить первую часть заказов средств защиты. Вчера мы получили существенную часть — 300 000 масок. Ожидаем в течение недели еще 150 000 масок, а также по 50 000 респираторов с двух заказов. Это сравнительно небольшие объемы, но они позволят нашим учрежениям — в первую очередь медицинским и социальным — дождаться распределения государственных заказов.
И последнее — полагаю, государство должно изыскать средства, чтобы поддержать и мотивировать врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Нагрузка на них велика и будет увеличиваться еще.
Калле Кландорф:
Сегодня хорошая погода и я хочу отметить, что на прошлой неделе мы начали уборку дорог. После этого мы будем чистить улицы с водой, мыть их. Также мы моем скамейки на автобусных остановках, чистим павильоны остановок.
Почему так много пыли и мусора? Потому что водители еще не поменяли зимнюю резину. На следующей неделе будет больше 10 градусов тепла, думаю, надо менять шипы на летнюю резину и воздух будет более чистым.
Машины много паркуются на улицах, надеюсь, что квартирные товарищества, когда улицы будут чиститься, машины будут убирать.
Еще пару слов об общественном порядке. Есть маленькие проблемы с детскими площадками, где дети катаются и гуляют. Обращаюсь к родителям: скажите детям, что не надо собираться. Так вы сэкономите ресурсы муниципальной полиции.
Михаил Кылварт:
Когда речь шла о шипованной резине, речь идет о личном транспорте. Про уборку улиц, мы сможем на полную задействовать все ресурсы, когда ночью не будет заморозков.
Аркадий Попов:
Тестирование на наличие короновирусной инфекции продолжается. Вчера было протестировано более 3000 человек. Мы опережаем многие страны, например, Великобританию. Нас нельзя упрекнуть, что тестирование применяется недостаточно хорошо. Каких бы то ни было ограничений по регионам не наблюдается.
Вчера у нас выявилось 34 позитивных случая. Это примерно 2 процента от тестированных. Эта цифра может нас обнадеживать. 79 человек находились на лечении и 13 на интенсивной терапии. Всего у нас 779 человек , самое большое на Сааремаа, по-моему, 286 человек, если не ошибаюсь. В Харьюмаа 261 человек. На Сааремаа процент достаточно высокий, относительно населения острова.
Повторюсь, что необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра. Это не для того, чтобы ущемлять права граждан. Если у вас есть какие-то симтомы, то необходимо остаться дома, сообщить работодателю и обязательно находиться на больничном листе. Однозначно перед возвращением на работу не должно быть температуры в течение 48 часов и минимум сутки никаких симптомов заболевания. Заболевшие должны четко соблюдать карантин. Со времен Авиценны мы, к сожалению, знаем, что других методов у нас не существует.
У нас три больших больницы, центр вентиляции, городские больницы также имеют соответствующие мощности. Таллиннские больницы помогают другим регионам, мы им должны сказать большое спасибо. Идет работа по улучшению инфраструктуры всех больниц. На этой неделе будем посещать восток Эстонии, Ида-Вирумаа, Нарва, посмотрим, как там идут дела у наших коллег.
Ответ на вопрос от журналиста ПБК, почему льготы по аренде помещений и пр. приняты на три месяца:
Михаил Кылварт: ни у кого нет четкого представления о том, когда мы выйдем из системы ограничений. Общий прогноз — два месяца. Мы взяли более длительный период, поскольку если даже через два месяца мы будем возращаться в привычный жизненный ритм, то будем долго разгоняться. И дополнительный месяц будет буфером. И нам нужно проанализировать ситуацию, понять какое негативное влияние окажет пандемия на бюджет.
Естественно, мы понимаем, что общий удар по экономике коснется не только частного, но и общественного сектора. Наши доходы тоже сократятся, как и доходы горожан. Все методы, которые реализуются требуют дополнительного городского финансирования, речь идет о миллионах — и школьное питание, и софинансирование детских садов. И понятно, что мы будем урезать по всем сферам расходы, чтобы был ресурс для повседневной деятельности и социальной помощи.
Делается ли химическая обработка улиц в Таллинне?
Калле Кландорф: пока департамент здоровья от нас пока такой очистки не требует. Мы сейчас анализируем цены, чтобы в случае, если это потребуется заказать соответствующие вещества.
Аркадий Попов: мы знаем, что вирус может находиться на некоторых предметах до 3 и даже 5 суток. Но поскольку многие люди находятся дома, то вероятность этого не очень велика. Важнее своевременная дезинфекция рук и правильное поведение в супермаркетах.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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