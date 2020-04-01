ВИДЕО | Арендные каникулы, премии врачам, новое питание для школьников и смена зимней резины — главное с пресс-конференции Таллиннской горуправы

Отдельной строкой идет финансироване спортивных клубов. У них есть обязательство проводить тренировки. Мы не знаем, как будет складываться ситуация в мае и июне, при этом мы освобождаем их от обязательства проводить тренировки. Но обращаемся с большой просьбой — проводить тренировки онлайн. В спорте очень важно сохранять последовательность, мотивацию и связь с тренером.

С сегодняшнего дня город переходит на другую форму питания школьников. Можно будет получить сразу порцию на первую неделю — речь не о горячем питании, а о целом пакете, из которого можно готовить горячее питание на неделю. Сегодня в переходный период будет и горячее питание и недельные наборы. Со следующей недели — только недельные наборы.

И последняя новость: у нас была возможность получить первую часть заказов средств защиты. Вчера мы получили существенную часть — 300 000 масок. Ожидаем в течение недели еще 150 000 масок, а также по 50 000 респираторов с двух заказов. Это сравнительно небольшие объемы, но они позволят нашим учрежениям — в первую очередь медицинским и социальным — дождаться распределения государственных заказов.

И последнее — полагаю, государство должно изыскать средства, чтобы поддержать и мотивировать врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Нагрузка на них велика и будет увеличиваться еще.

Калле Кландорф:

Сегодня хорошая погода и я хочу отметить, что на прошлой неделе мы начали уборку дорог. После этого мы будем чистить улицы с водой, мыть их. Также мы моем скамейки на автобусных остановках, чистим павильоны остановок.

Почему так много пыли и мусора? Потому что водители еще не поменяли зимнюю резину. На следующей неделе будет больше 10 градусов тепла, думаю, надо менять шипы на летнюю резину и воздух будет более чистым.

Машины много паркуются на улицах, надеюсь, что квартирные товарищества, когда улицы будут чиститься, машины будут убирать.

Еще пару слов об общественном порядке. Есть маленькие проблемы с детскими площадками, где дети катаются и гуляют. Обращаюсь к родителям: скажите детям, что не надо собираться. Так вы сэкономите ресурсы муниципальной полиции.

Михаил Кылварт:

Когда речь шла о шипованной резине, речь идет о личном транспорте. Про уборку улиц, мы сможем на полную задействовать все ресурсы, когда ночью не будет заморозков.

Аркадий Попов: