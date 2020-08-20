20.08.2020, 22:31
ВИДЕО | Ансип не видит разницы в спичах Светы Григорьевой и президента Эстонии(8)
"Все высказывания были очень серьезными, и можно даже сказать, что речь Светы [Григорьевой — прим.] и нашего президента были похожи" — сравнил речи президента Эстонии и хореографа Светы Григорьевой, обращение которой вызвало резонанс в обществе, экс-премьер Эстонии Андрес Ансип.
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Вот кем Ельцин был по национальности
"Нищеброды приехали на Юг": жители Сочи и Крыма про отдыхающих
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана