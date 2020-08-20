ВИДЕО | Ансип не видит разницы в спичах Светы Григорьевой и президента Эстонии

rus.delfi.ee EST 1

"Все высказывания были очень серьезными, и можно даже сказать, что речь Светы [Григорьевой — прим.] и нашего президента были похожи" — сравнил речи президента Эстонии и хореографа Светы Григорьевой, обращение которой вызвало резонанс в обществе, экс-премьер Эстонии Андрес Ансип.