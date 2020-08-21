21.08.2020, 21:19
ВИДЕО | Андрус Ансип признался, что много путешествует по Европе несмотря на то, что многие страны еще "красные"
Ансип отмечает, что режим ЧС уже закончился и передвигаться по Европе теперь можно более свободно. "Я работаю в Брюссели, часто там бываю. В это воскресенье, например, опять полечу. Бываю в таких аэропортах, как Франкфурт, Копенгаген, Хельсинки". Политик также добавил, что верит не в чудеса, а в разумность людей и государства.
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