ВИДЕО | Андрус Ансип признался, что много путешествует по Европе несмотря на то, что многие страны еще "красные"

Delfi TV EST

Ансип отмечает, что режим ЧС уже закончился и передвигаться по Европе теперь можно более свободно. "Я работаю в Брюссели, часто там бываю. В это воскресенье, например, опять полечу. Бываю в таких аэропортах, как Франкфурт, Копенгаген, Хельсинки". Политик также добавил, что верит не в чудеса, а в разумность людей и государства.