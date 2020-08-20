20.08.2020, 23:30
ВИДЕО | Андрус Ансип: это очень просто — отменить рейсы в другие страны, а вот контролировать ситуацию в клубах оказалось сложнее
Европарламентарий Андрус Ансип уверен, что Эстония должна развивать дигитализацию. Он хвастается скачанным эстонским приложением для борьбы с коронавирусом. Ансип также отмечает, что Эстония должна работать над тем, чтобы понять, почему страна справилась с коронавирусом хуже ряда других европейских стран.
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