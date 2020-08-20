20.08.2020, 23:30
ВИДЕО | Андрус Ансип: это очень просто — отменить рейсы в другие страны, а вот контролировать ситуацию в клубах оказалось сложнее
Европарламентарий Андрус Ансип уверен, что Эстония должна развивать дигитализацию. Он хвастается скачанным эстонским приложением для борьбы с коронавирусом. Ансип также отмечает, что Эстония должна работать над тем, чтобы понять, почему страна справилась с коронавирусом хуже ряда других европейских стран.
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Недосеков сделал репост фото митинга за Лукашенко
Вы только посмотрите, в кого превратилась жена Сердюкова