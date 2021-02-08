ВИДЕО | Андрей Вестеринен: во время нападения на Талвинга я находился в другом месте

Вестеринен рассказал, что получил сообщение об обыске, когда находился на семинаре. Он позвонил своему защитнику и поехал домой. ”Дома были полицейские, служба быстрого реагирования, в шлемах, с оружием. Как обычно в случаях спецопераций”. Вестеринена ознакомили с протоколом и стали осуществлять обыск, после чего обыск продолжился в офисе юридического бюро. ”После этого меня отвезли в арестный дом на Колде пст, где я провел ночь. Около 15 часов следующего дня меня освободили”.

”Я до сих пор не знаю, на основании каких доказательств меня задержали, — сказал Вестеринен. — Мне показали видео, на котором предположительно я шел по этой улице, прихрамывая на правую ногу. Если на основании этого видео полиция решила, что это я, то это совершенно не соответствует действительности, поскольку в то время, когда напали на главврача, я находился в другом месте”.

”Я был в офисе клиентов. Там находятся камеры видеонаблюдения. Насколько мне известно, записи с этих камер были переданы полиции. Полиция просмотрела их и пришла к выводу, что в это время я был совершенно в другом месте”, — сказал Вестеринен.

Он сообщил, что уже получил постановление о прекращении уголовного производства в свою сторону и подозрения с него сняты. ”Сейчас мне жаль, что налогоплательщики будут вынуждены нести эти расходы. Государство должно возместить мне расходы на правовую помощь. И это тоже на данный момент немаленькая сумма. Я думаю, что ресурсы, направленные на связанную со мной спецоперацию, были использованы неразумно, — говорит Вестеринен. — На самом деле полиция могла прийти ко мне днем, когда я был в офисе. Но кто-то решил, что надо сделать это вечером, когда вся семья дома”.

Вестеринен сказал, что не имеет ни малейшего представления, кто мог напасть на Талвинга. Он выразил надежду, что полиция задержит этого человека.

Нападение на главврача PERH и члена научного совета по COVID-19 Пеэпа Талвинга было совершено вечером 3 февраля.