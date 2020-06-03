03.06.2020, 14:51

ВИДЕО | Анастасия Коваленко ответила на вопросы в студии RusDelfi

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Профессиональная мотогонщица, член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко покинула ряды Социал-демократической партии и раскритиковала ее риторику. Смотрите видео-интервью RusDelfi.

Темы разговора:

  • Чем именно соцдемы не устраивают Анастасию?
  • Ее главное достижения в политике
  • Можно ли различать жителей Нымме и Ласнамяэ, как, по словам Коваленко, делают политики СДП.
  • Что дальше? Работа в горсобрании — есть ли в этом смысл?


Читатели RusDelfi могут задавать вопросы в онлайн-интервью. Есть несколько вариантов участия в эфире:

1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10) ;
2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);
3) написать комментарий под статьей (3/10).

Те, у кого не получится посмотреть прямой эфир, смогут посмотреть видео в записи, также послушать беседу в формате подкаста.

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