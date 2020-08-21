21.08.2020, 14:32
ВИДЕО | Альтернативный трейлер "Довода" уже в сети!
Ведущие SKY Радио сняли альтернативный трейлер к фильму Кристофера Нолана "Довод". Вместо традиционных титров с именами звёзд, снявшихся в фильме, в альтернативном трейлере SKY Радио акцент на настоящих звёздах фильма — на таллинцах, принявших участие в съёмках массовых сцен "Довода", а также на Горхолле и Ласнамяэ.
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