16.05.2019, 12:40

ВИДЕО | Алкоголь, наркотики, драки и половые акты. Жители Ласнамяэ устали от происходящего на рынке Паэ и требуют остановить беспредел!

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Эрика Каяк
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
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Pae turg
Pae turgFoto: Ilmar Saabas

В социальных сетях появилась группа под названием ”Жители Паэ”, участники которой решили сплотиться перед лицом длящегося десятилетиями на рынке Паэ и в его окрестностях беспредела.

”На одной маленькой территории находятся ломбарды, бары, два казино, множество алкогольных магазинов и все это по соседству со школой и детскими садами. Как такое возможно? На этой территории 24/7: употребление алкоголя, употребление наркотических веществ, хулиганство и драки, испражнения, мочеиспускание и рвота, самоудовлетворение и половые акты. Добросовестные граждане вызывают правоохранительные органы по несколько раз на дню, но это все реже приводит к какому-либо результату. Мы опасаемся за себя и своих детей, имея таких "соседей"”, — написано в группе.

”Кто живет здесь, знает, что сейчас рынок Паэ приводят в порядок. Судя по новой планировке, там появятся скамейки и разные зоны отдыха. Получается, что еще более комфортабельные условия для этих людей”, — пишет создательница группы.

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Также она проводит сбор подписей под соответствующим письмом участковому, старейшине управы и другим инстанциям.

Одна из жительниц этого микрорайона Ольга описала Delfi, что можно наблюдать на рынке Паэ.

"Я живу там 35 лет и все одно и то же, уже и сношаются на открытой скамейке. Дети все это видят... Перед тем как сносили магазин "Максима" я шла там с ребенком, тетя охраняла дядю - писал он🙄. Я шла молча а она встала, руки расставив, ну, я повернула в другую сторону, а она за мной и орет что-то. Рядом школа... Ну, в общем, всегда это было, и экс-старейшина Ласнамяэ Мария Юферева в курсе была, и все чиновники. В день вызываем по 5-6 раз полицию. Народ негодует, скандал страшный".

Delfi ранее уже неоднократно писал о проблеме. Тогда, рассуждая о возможных путях ее решения, как управа, так и полиция сошлись во мнении, что огромное значение наряду с контролем со стороны соответствующих органов имеет благоустроенность территории. Наиболее яркие примеры — окрестности бывшего рынка Прийсле и полностью обновленный Балтийский вокзал.

"Сделать какое-то место более безопасным и менее привлекательным для любителей выпить можно и при помощи благоустройства. Если территория хорошо освещена, там нет скамеек, которые привлекают любителей алкоголя, если установлены камеры видеонаблюдения, то вероятность, что в таком месте будут собираться сомнительные компании, гораздо меньше. Жители должны также быть заинтересованы в том, чтобы сделать свой район безопаснее и спокойнее", — сказал тогда руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен и добавил, что с предложениями относительно дальнейших шагов жители могут обратиться в местное самоуправление.

Уважаемые читатели, у вас есть что рассказать по данной проблеме? Присылайте информацию на journalist@delfi.ee!

СМОТРИТЕ присланное нашими читателями ВИДЕО о том, что творится на рынке Паэ практически ежедневно.



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