21.11.2020, 22:48

ВИДЕО | Алексей Евграфов назвал тех, кому был выгоден его уход с поста мэра Нарвы

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эксклюзив RusDelfi
Роман Старапопов
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В интервью корреспонденту Роману Старапопову бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал, почему не вступил в центристскую партию, ответил на вопрос, когда в последний раз видел опального экс-депутата Алексея Воронова и кому особенно выгоден его уход.

Так уж вышло, что мы с Алексеем Евграфовым на ты. И потому даже на камеру общались так как привыкли — без прикрас, честно и откровенно.

- Бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс утверждает, что ты выполнял какие-то распоряжения Воронова (Алексей Воронов, в прошлом член горсобрания Нарвы — Прим. RusDelfi). Я напомню, что Воронов сидел за коррупцию.

- Да, вчера такая информация появилась. Для меня было удивлением, потому что на самом деле бывший городской секретарь Антс Лийметс не работает уже с начала прошлого года в управе. Сначала долго болел, потом ушел на заслуженную пенсию. И в принципе, этих вещей знать не может: как мы работаем, что мы делаем, чьи указания мы якобы выполняем. И со своей стороны я могу сказать, что Алексея (Воронова — прим. RusDelfi) я последний раз видел до того момента, когда его осудили. Прошло уже больше двух лет и после этого, я с ним не общался ни по телефону, ни лично. Поэтому, мне кажется, у Антса столько времени на пенсии, может он что-то себе домысливает.

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- Всё что происходило недавно: отставка, недоверие. Ты можешь сказать про своих, которые были во фракции горсобрания, с которыми вы работали, что это предательство?

- Сейчас очень модно всё сводить к слову ”политика”. Якобы, политика всё спишет. Я немножко к этому отношусь по-другому. Я не считаю, что это было предательство по отношению ко мне. Потому что знаю, что для многих из тех, кто проголосовал против, это решение далось непросто. Но, тем не менее, ситуация сложилась так, и я склонен списывать эту историю на временное недопонимание и то, что в будущем всё равно жизнь всё расставит на свои места.

- Сейчас народ собирает подписи, чтобы тебя вернуть на пост мэра. Как к этому относишься?

- Хочу огромное спасибо сказать людям. Потому что эта акция возникла совершенно спонтанно, после того когда пошло решение о том, что меня снимают с поста, люди в Facebook очень активно стали выражать мне слова поддержки. Для меня это было в какой-то мере шокирующим, потому что я не ожидал такого шквала позитива в мой адрес.

И на этой волне возникла инициативная группа, которая предложила собрать подписи уже в мою поддержку. Я к этой группе инициативной с самого начала отношения не имел. И когда они уже на меня вышли с предложением: ”Алексей, мол, хотим собирать (подписи — RusDelfi), потому что видим такую огромную активность горожан в твою поддержку”, то у меня было несколько условий. Первое: что когда подписи собираем, мы никого не очерняем. То есть, мы не говорим о других плохо. Мы не говорим, что кто-то предатель или не умеет работать. Мы говорим только об одном: что подписи собираются за Алексея Евграфова, в его поддержку. И не позиционируем, что Алексей лучше кого-то другого. На этом условии я был согласен.

- Я так понимаю, народ готов выйти даже на улицы. Мы видим, что происходит в Хабаровске, хоть это и далеко. Мы знаем, обратная ситуация в Минске. Нет ли опасения, вдруг, что-то выйдет из-под контроля?

- Опасения есть, и самое главное, я не хочу, чтобы вот эту историю кто-то использовал во имя своего личного пиара. То есть, это не предвыборная кампания. Это не создание каких-то партийных блоков, как где-то уже начинало звучать. Это просто волеизъявление людей, которые дают оценку моей работе. И это самое главное. Хочу, чтоб так и осталось. Но это должно быть миролюбиво и только в рамках определенной этики: без хамства, без оскорблений и взаимовежливо. Это очень важно. Тем более, с учетом сегодняшнего ковида. Важно, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, и правило 2+2. Я тоже призываю, если люди всё-таки придут, не скапливаться в больших количествах.

- У нас сегодня беседа проходит в Таллинне, в редакции Delfi. Какова была цель визита Таллинн?

- Моя цель визита — частная.

- Была встреча с Михаилом Кылвартом?

- Нет, с Михаилом мы не встречались. Один раз была встреча с ним в Нарве, уже довольно-таки долгое время назад. Об этом довольно много писалось в прессе. Тогда мы с ним познакомились, поговорили и, в принципе, так целенаправленно, больше мы с ним, наверное, не встречались. Если не брать какие-то мероприятия. Поэтому мой ответ: сегодня — нет.

- Я знаю, что неоднократно до этого, в Нарву приезжал Михаил Корб (генеральный секретарь Центристкой партии — Прим. RusDelfi). Он с тобой встречался?

- У нас были встречи. У нас были неоднократно встречи. У нас были диалоги по телефону. Но последние, наверное, месяца два диалоги прекратились не по моей инициативе.

- Он имеет отношение к тому, что произошло?

- Я думаю, непосредственное.

- После этого есть желание с работать с центристами?

- Мы не говорим сейчас, что это сделано в лице Корба. Потому что там, на самом деле, игроков намного больше было, которые влияли на эту ситуацию. И этот круг, довольно-таки, широк. Михаил, наверное, да, входил в какой-то части в этот процесс, этим занимался. Самое главное, что я подчеркивал при всех переговорах, которые у нас велись уже с начала года, наверное, которые мы не скрывали. И прессе я говорил, что город не может быть беспартийным.

Вот эта вся ситуация, когда Нарва непонятно чья, центристов, не центристов, она на самом деле мешала очень сильно в общении с правительством и в приведении сюда каких-то больших проектов. К сожалению, когда мы начали диалог по какому-то сближению с центристской партией, я не скрывал, что готов был вступить в центристскую партию. Люди готовы были готовы тоже создавать фракцию.

Но, наверное, я склонен всё-таки, всё это сваливать на кризисное чрезвычайное положение, которое тогда возникло. Из-за которого произошел резкий перерыв переговоров. А потом, за эти три месяца, когда по большому счету, я был один в работе, люди, наверное, за этот период времени сами себя накрутили не в ту сторону. Я предполагаю, что так, именно, и было. Именно, поэтому произошел сбой в переговорах, которые дальше уже не получилось вырулить обратно.

- Как думаешь, возможна ли коалиция центристов и социал-демократов?

- Она, конечно же, возможна. Любая коалиция возможна.

- Насколько она долго проживет?

- Вот это ключевой вопрос — насколько она будет работоспособна. Вот в этом у меня есть большие сомнения. Потому что я уверен, что если рассматривать те позиции, которые были, потому что в нашем городском собрании между двумя этими блоками, то они настолько разные по многим вопросам. Я, честно говоря, не очень представляю, как они найдут точки соприкосновения.

Если мы говорим о том, что будет социал-демократ мэром города, то можем вспомнить историю. Много лет назад, когда Нарва была центристской постоянно, а в парламенте страны центристы были в оппозиции, то Нарва от государства ничего не получала. Тут то же самое: если соцдемы будут в оппозиции, то есть, никаких договоренностей у них между собой с центристской партией нет, и Нарва тоже от этого ничего не получит. Потому что, соцдемы для Рийгикогу находятся в оппозиции. У нас вчера было слушание бюджетное (интервью было записано в пятницу - RusDelfi)? Что написали газеты? Все предложения по бюджету оппозиции отклонили. Почему должно быть здесь по-другому я не знаю.

- С вотумом недоверия связаны местные предприниматели?

- Безусловно. Это мы знаем. Отчасти, это тоже, наверное, процесс жизнедеятельности города. Где-то, может быть, отчасти вопрос коммуникации, чьих-то интересов. Но, то, что это невозможно было бы сделать только силами определенных людей из Таллинна, без участия местных предпринимателей, скажем так, некоторых — это факт.

- Я вспоминаю одно разногласие. Александр Брокк был против строительства гимназии. Потому что там находятся, я так понимаю, его гаражи. Но, может быть, это спекуляции. Хотел ли он, чтобы эта гимназия была построена на месте этих гаражей? А не рядом?

- Нет. Это, во-первых, невозможно. Потому что гаражи там маленькие. И мы с Александром уже договорились по цене. Есть предыдущая цена, которая была, на мой взгляд, очень сильно завышена. На самом деле у него ссора пошла не со мной, а с предыдущим мэром. Они там потеряли общий язык и, видимо, что-то ему обещали, но не выполнили, насколько я понимаю. Но, это дело прошлых дней.

Сейчас мы с ним договорились на абсолютно, я считаю, разумных условиях. Мы взяли среднюю цену от двух оценок, и горсобрание за это единогласно проголосовало. И это стало возможным потому что, опять же, мы договорились с Министерством образования о том, что Министерство образования на этом месте, во-первых, снесет эти гаражи за свой счет. На этом месте построит баскетбольную площадку, многофункциональную, которая позволит играть на ней также жителям и детям микрорайона. Соответственно, создаст определенный комплекс стадиона Fama, потому что примыкает к стадиону Fama. Поэтому, в этих гаражах, я бы не искал подводных камней.

- Речь шла о 150 тысячах?

- Первоначально речь шла о двух участках земли. То есть, там было несколько предложений со стороны предпринимателя. Они примерно той суммы, о которой вы говорите. Но, речь шла о двух участках земли, которые город долго не мог продать. Предприниматель был готов эту землю взять себе и построить там как раз новую станцию обслуживания автомобилей или какой-то другой бизнес-проект у него был. Плюс он просил, чтобы город сделал замену электрокабеля, перенос электрокабеля. Что тоже порядка 50 тысяч. Вот в сумме, это порядка 150 тысяч было. На мой взгляд, это цена с учетом того, что наша оценка была 27900, если я не ошибаюсь, завышена вообще радикально.

Предприниматель сделал свою оценку. Оценка его показала 80 с небольшим тысяч. Поэтому, мы c Александром встретились. Я говорю: ”Александр, есть предложение министерства, есть интерес города, есть интерес нарвитян. Поэтому, давай посмотрим, какой вариант удобен для всех был бы”. Взяли среднюю цену, город сейчас купил и сделку я успел подписать, когда еще был еще мэром. Буквально, за пару дней до отставки.

- Насколько вероятно то, что Воронов вернется не в руководство города, а может, в какую-то из подвластную городу структуру?

- Тут вопрос в том, что мне сложно об этом говорить, потому что Воронова я последний раз видел, как я уже сказал, еще до того момента, когда его осудили. И больше я с ним не общался никак.

- Информация была в прессе.

- Но, тут момент в том, что управа сама по себе, а мэр работает в рамках той структуры, которая его. То есть, у меня 222 человека в структуре. По учреждениям, по департаментам. И вот эти изменения, они проходят через меня, в том числе. То, что делают в подведомственных учреждениях, например, школы, детские сады, дома попечения — этими вещами занимаются непосредственно директора. Я могу не знать какие изменения там происходят. Я не должен этого знать, на самом деле. Поэтому, если у него есть какие-то договоренности, то я с уверенностью стопроцентной сказать не могу, что они такие есть.

- То есть, что происходит в доме попечения, нет информации?

- Например, что происходит в доме попечения, я не знаю. Что происходит в школах, я не знаю. Может быть, он учителей просил, чтоб его поставили, я же не знаю. Это просто не зона ответственности моя.

- И напоследок, наверное, обращаясь к жителям Нарвы, чтобы ты им сказал?

- Во-первых, берегите себя. Потому что время сложное. Нарва сейчас, к сожалению, на первом месте на душу населения по заражению Covid-19. Здоровье — это самое главное, что у нас есть. Ну, а вот эти политические дрязги, я думаю, не помешают нам, всё равно, развивать город в том направлении, чтобы в конце концов это был город , которым мы будем гордиться. И этот город будет примером для всей Эстонии.

Подробности ухода Алексея Евграфова с поста мэра ЗДЕСЬ.

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