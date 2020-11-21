ВИДЕО | Алексей Евграфов назвал тех, кому был выгоден его уход с поста мэра Нарвы

- У нас сегодня беседа проходит в Таллинне, в редакции Delfi. Какова была цель визита Таллинн?
- Моя цель визита — частная.
- Была встреча с Михаилом Кылвартом?
- Нет, с Михаилом мы не встречались. Один раз была встреча с ним в Нарве, уже довольно-таки долгое время назад. Об этом довольно много писалось в прессе. Тогда мы с ним познакомились, поговорили и, в принципе, так целенаправленно, больше мы с ним, наверное, не встречались. Если не брать какие-то мероприятия. Поэтому мой ответ: сегодня — нет.
- Я знаю, что неоднократно до этого, в Нарву приезжал Михаил Корб (генеральный секретарь Центристкой партии — Прим. RusDelfi). Он с тобой встречался?
- У нас были встречи. У нас были неоднократно встречи. У нас были диалоги по телефону. Но последние, наверное, месяца два диалоги прекратились не по моей инициативе.
- Он имеет отношение к тому, что произошло?
- Я думаю, непосредственное.
- После этого есть желание с работать с центристами?
- Мы не говорим сейчас, что это сделано в лице Корба. Потому что там, на самом деле, игроков намного больше было, которые влияли на эту ситуацию. И этот круг, довольно-таки, широк. Михаил, наверное, да, входил в какой-то части в этот процесс, этим занимался. Самое главное, что я подчеркивал при всех переговорах, которые у нас велись уже с начала года, наверное, которые мы не скрывали. И прессе я говорил, что город не может быть беспартийным.
Вот эта вся ситуация, когда Нарва непонятно чья, центристов, не центристов, она на самом деле мешала очень сильно в общении с правительством и в приведении сюда каких-то больших проектов. К сожалению, когда мы начали диалог по какому-то сближению с центристской партией, я не скрывал, что готов был вступить в центристскую партию. Люди готовы были готовы тоже создавать фракцию.
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