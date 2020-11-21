ВИДЕО | Алексей Евграфов назвал тех, кому был выгоден его уход с поста мэра Нарвы

Так уж вышло, что мы с Алексеем Евграфовым на ты. И потому даже на камеру общались так как привыкли — без прикрас, честно и откровенно.

- Бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс утверждает, что ты выполнял какие-то распоряжения Воронова (Алексей Воронов, в прошлом член горсобрания Нарвы — Прим. RusDelfi). Я напомню, что Воронов сидел за коррупцию.

- Да, вчера такая информация появилась. Для меня было удивлением, потому что на самом деле бывший городской секретарь Антс Лийметс не работает уже с начала прошлого года в управе. Сначала долго болел, потом ушел на заслуженную пенсию. И в принципе, этих вещей знать не может: как мы работаем, что мы делаем, чьи указания мы якобы выполняем. И со своей стороны я могу сказать, что Алексея (Воронова — прим. RusDelfi) я последний раз видел до того момента, когда его осудили. Прошло уже больше двух лет и после этого, я с ним не общался ни по телефону, ни лично. Поэтому, мне кажется, у Антса столько времени на пенсии, может он что-то себе домысливает.

- Всё что происходило недавно: отставка, недоверие. Ты можешь сказать про своих, которые были во фракции горсобрания, с которыми вы работали, что это предательство?

- Сейчас очень модно всё сводить к слову ”политика”. Якобы, политика всё спишет. Я немножко к этому отношусь по-другому. Я не считаю, что это было предательство по отношению ко мне. Потому что знаю, что для многих из тех, кто проголосовал против, это решение далось непросто. Но, тем не менее, ситуация сложилась так, и я склонен списывать эту историю на временное недопонимание и то, что в будущем всё равно жизнь всё расставит на свои места.

- Сейчас народ собирает подписи, чтобы тебя вернуть на пост мэра. Как к этому относишься?

- Хочу огромное спасибо сказать людям. Потому что эта акция возникла совершенно спонтанно, после того когда пошло решение о том, что меня снимают с поста, люди в Facebook очень активно стали выражать мне слова поддержки. Для меня это было в какой-то мере шокирующим, потому что я не ожидал такого шквала позитива в мой адрес.