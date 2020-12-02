ВИДЕО | Ааб в свете скандала с Репс: водителя я бы для личных поездок использовать не стал. Двух авто мне тоже не надо

”Служебный автомобиль я для личных поездок иногда использую, и это нормально, поскольку с этого заплачен налог на спецльготу”, — сказал Ааб, но добавил, что это нужно делать разумно.

На вопрос о том, несправедливо ли обошлись с Майлис Репс, Ааб сказал, что ее уходу поспособствовал ряд факторов, а не только скандал с злоупотреблением государственными средствами. ”Решение об отставке приняла Репс. Но что касается водителя, то я бы для личных поездок не стал бы прибегать к его услугам. Также, скорее всего, двух автомобилей мне тоже не нужно было”, — сказал министр.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.