ВИДЕО | А вы знаете, как вести себя на природе? Инспекция окружающей среды и RMK рассказывают о важных правилах

Инспекция окружающей среды и RMK совместно подготовили видеоклипы, напоминающие любителям гулять и отдыхать на природе об основных правилах поведения на природе. Видеоклипы снабжены субтитрами на русском языке!
”Каждый год у нас возникают проблемы с посетителями островов и отдыхающими, которые не знают или не заботятся о требованиях по охране природы и которых приходится постоянно призывать к порядку. Основные проблемы связаны с вождением и парковкой в неположенном месте, а также с установкой палаток и разжиганием костров”, — сказал руководитель хийумааского бюро Инспекции окружающей среды Марек Пыльд.
”Сознательное планирование отдыха в лесу обеспечивает приятное и качественное времяпрепровождение на природе. Поэтому, прежде чем отправиться на природу, мы рекомендуем использовать приложение RMK Loodusega koos, которое помогает найти подходящее место для остановки, а также дает обзор действующих ограничений. Мы благодарны всем посетителям, которые гуляют на природе, не оставляя за собой следов”, — сказала управляющая регионом Западной Эстонии отдела рекреации RMK Айли Кюттим.
С целью предотвращения проблем, Инспекция окружающей среды и RMK создали короткие анимационные видеоролики с основными принципами правильного поведения на природе:
Разводите костер и устанавливайте палатку в подготовленном месте.
Оставьте свой автомобиль на парковке или на обочине и идите к водоему пешком.
Не оставляйте мусор и, при возможности, сортируйте его.
Одним из героев созданных видеороликов является не знающий правил медведь, которого просвещают кролик и лиса, умеющие бережно обращаться с природой.
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