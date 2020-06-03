ВИДЕО | А вы знаете, как вести себя на природе? Инспекция окружающей среды и RMK рассказывают о важных правилах

”Каждый год у нас возникают проблемы с посетителями островов и отдыхающими, которые не знают или не заботятся о требованиях по охране природы и которых приходится постоянно призывать к порядку. Основные проблемы связаны с вождением и парковкой в неположенном месте, а также с установкой палаток и разжиганием костров”, — сказал руководитель хийумааского бюро Инспекции окружающей среды Марек Пыльд.

”Сознательное планирование отдыха в лесу обеспечивает приятное и качественное времяпрепровождение на природе. Поэтому, прежде чем отправиться на природу, мы рекомендуем использовать приложение RMK Loodusega koos, которое помогает найти подходящее место для остановки, а также дает обзор действующих ограничений. Мы благодарны всем посетителям, которые гуляют на природе, не оставляя за собой следов”, — сказала управляющая регионом Западной Эстонии отдела рекреации RMK Айли Кюттим.

С целью предотвращения проблем, Инспекция окружающей среды и RMK создали короткие анимационные видеоролики с основными принципами правильного поведения на природе:

Разводите костер и устанавливайте палатку в подготовленном месте.

Оставьте свой автомобиль на парковке или на обочине и идите к водоему пешком.

Не оставляйте мусор и, при возможности, сортируйте его.



Одним из героев созданных видеороликов является не знающий правил медведь, которого просвещают кролик и лиса, умеющие бережно обращаться с природой.

