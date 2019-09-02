ВИДЕО | "А голову вы дома не забыли?" 10 подозрительно простых вопросов учителю эстонского языка

Три главных отличия русского языка от эстонского?

1. Ударение. В эстонском языке оно всегда падает на первый слог. 2. Нет понятия мужской или женский род. Часто русскоязычных людей это ставит в ступор. 3. Русский язык хоть и непростой, но у него 6 падежей. В эстонском языке — 14 падежей.

Почему звонок только для учителя?

В детстве я думала, что учитель хочет просто пораньше бежать в столовую, и поэтому говорит: сначала я, потом все остальные. На самом деле, 45 минут — это крайне мало, чтобы дать все то, что ты хочешь. Если бы уроки были бы по 100 минут, то, может быть, звонок был бы для учеников.

Зачем придумали домашние задание?

Для того, чтобы детям жизнь малиной не казалась. И во взрослом жизни, после окончания школы, первое, что они говорили — "у нас нет больше домашних заданий". Д/З придумали, чтобы во взрослой жизни тебе было кайфовее.

Чем учителя занимаются летом?

Жизнь учителя такая же, как и жизнь ученика. Она делится на время в школе и на каникулы. Но учителя уходят на каникулы позже, а возвращаются раньше, чтобы подготовиться к началу учебного года.

Самая распространенная ошибка у русских, когда они говорят по-эстонски.

В звуках. Когда человек говорит: зайдите на сайт kool.ee, то часто его сложно понять. В эстонском нет звука "е", есть только "э".

Как все-таки переводится слово siiski?

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