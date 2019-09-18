18.09.2019, 16:48

ВИДЕО | 90 млн жертв за час. Вот как выглядит симуляция ядерной войны между Россией и НАТО

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Lenta.ru
EST

Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО.

”SGS разработана симуляция вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено свыше 90 миллионов человек”, — говорится к подписи к видео.

В представленном ролике инициатором нанесения первого ядерного удара стала Москва, атаковавшая позиции на границе Польши и Германии, в ответ на что Вашингтон ответил ракетным ударом по Калининградской области, после чего конфликт принял глобальный масштаб, распространившись, в частности, на территорию Северной Америки.

Подсчет числа жертв конфликта проводится при помощи программы NUKEMAP.

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