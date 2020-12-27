ВИДЕО | 70-летний семейный врач после вакцинации: все совершенно нормально, как обычно

Саар сказала, что ей пришлось за свою жизнь очень много раз вакцинироваться и для нее это — обычное дело. Врач также добавила, что у нее самой в отношении вакцин каких-то особых опасений нет.

Она отметила, что выступает за вакцинацию против COVID-19.

По ее словам вакцинация имеет два значения: она сама будет здоровой и сможет больше больше общаться с детьми и внуками, а во-вторых, когда свыше 75% населения получат прививку, то распространение болезни прекратится.

Саар сказала, что коронавирус сильного влияния на ее жизни не оказал, так как она никогда не была любительницей ходить по большим магазинам. "Двигаюсь много на свежем воздухе, а на это всегда позволительно".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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