ВИДЕО: 24 февраля ERR использовал старые кадры поднятия флага? Вместо туманного февральского утра — летний рассвет

Однако использованные кадры сделаны при ярком рассвете, а в этом году 24 февраля Тоомпеа был в густом тумане.

Если же снятые на месте видео показывают, какая хмурая вчера была погода, то на кадрах от ERR виден не только Длинный Герман, но . и местность за ним. Телевизионная магия или старые кадры?

Еще одно видео, сделанное 24 февраля утром, только чуть подальше: