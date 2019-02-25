25.02.2019, 20:10
ВИДЕО: 24 февраля ERR использовал старые кадры поднятия флага? Вместо туманного февральского утра — летний рассвет
24 февраля утром ERR транслировал торжественную церемонию поднятия флага, в которой были показаны кадры съемки башни Длинный Герман с воздуха.
Однако использованные кадры сделаны при ярком рассвете, а в этом году 24 февраля Тоомпеа был в густом тумане.
Если же снятые на месте видео показывают, какая хмурая вчера была погода, то на кадрах от ERR виден не только Длинный Герман, но . и местность за ним. Телевизионная магия или старые кадры?
Еще одно видео, сделанное 24 февраля утром, только чуть подальше: