25.02.2019, 20:10

ВИДЕО: 24 февраля ERR использовал старые кадры поднятия флага? Вместо туманного февральского утра — летний рассвет

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rus.delfi.ee
EST

24 февраля утром ERR транслировал торжественную церемонию поднятия флага, в которой были показаны кадры съемки башни Длинный Герман с воздуха.

Однако использованные кадры сделаны при ярком рассвете, а в этом году 24 февраля Тоомпеа был в густом тумане.

Если же снятые на месте видео показывают, какая хмурая вчера была погода, то на кадрах от ERR виден не только Длинный Герман, но . и местность за ним. Телевизионная магия или старые кадры?

Еще одно видео, сделанное 24 февраля утром, только чуть подальше:

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