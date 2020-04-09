Вице-председатель волостного собрания Куусалу запретил онлайн-заседание и заставил 19 человек собраться вместе

В четвер гв 16:00 должно пройти заседание волостного собрания Куусалу. Четверо членов обратились к волостному собранию с просьбой принять участие в заседании посредством видео.

Один из них написал, что у члена его семьи кашель, поэтому у его участия в заседании могут быть серьезные последствия. Другой запросил возможность участвовать в заседании онлайн, чтобы исключить передачу болезни членам Пыхьяского регионального кризисного штаба, к которому недавно присоединился один из членов собрания.

Третий член собрания отметил, что заставлять входящих в группу риска людей приходить на место — нарушение прав человека.

Однако Лоотсманн, который и сам входит в группу риска, заявил, что заседание волостного собрания пройдет соответственно указанному месту и времени, а участия в нем в режиме онлайн не предусмотрено. При этом он сослался на постановление волости Куусалу от 2005 года.

Delfi попросил у вице-председателя разъяснений, почему тот настаивает на том, чтобы 19 людей собрались в одном помещении, когда жителям страны советуют оставаться дома и запрещают собираться группами более двух человек.

По его мнению, тема 2+2 не запрещает собираться более, чем двум людям за раз, а те, кто не сможет по каким-то причинам прийти на собрание, просто не придут. "Мне больше нечего вам сказать", — бросил трубку Лоотсманн.

Член волостного собрания Кристо Палу говорит, что на сегодняшнем собрании планируется выразить недоверие председателю Маргусу Соому, и новым председателем может стать Лоотсманн, который сейчас еще занимает

и пост мэра Локса.

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