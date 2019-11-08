Вице-мэру Тарту Монике Ранд поступил звонок с угрозой

Ранд подтвердила Delfi, что сообщила об этом в полицию, но от более подробных комментариев отказалась. ”Пусть полиция расследует”, — сказала она.

Вчера Ранд сообщила, что в январе подаст в отставку со своего поста, поскольку этого желает правление Тартуского округа Центристской партии и фракция. Сначала Ранд была против отставки, но после длинных переговоров сдалась.

Кто именно угрожал Ранд, пока неясно.