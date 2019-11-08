08.11.2019, 16:34
Вице-мэру Тарту Монике Ранд поступил звонок с угрозой
Сегодня вице-мэр Тарту Моника Ранд получила телефонный звонок с угрозой, о чем сообщила и полиции.
Сегодня вице-мэр Тарту Моника Ранд получила телефонный звонок с угрозой, о чем сообщила и полиции.
Ранд подтвердила Delfi, что сообщила об этом в полицию, но от более подробных комментариев отказалась. ”Пусть полиция расследует”, — сказала она.
Вчера Ранд сообщила, что в январе подаст в отставку со своего поста, поскольку этого желает правление Тартуского округа Центристской партии и фракция. Сначала Ранд была против отставки, но после длинных переговоров сдалась.
Кто именно угрожал Ранд, пока неясно.
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