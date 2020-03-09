Вице-мэром Пярну может стать скандально известный экс-министр Март Ярвик

Кандидатом на должность вице-мэра Пярну от партии EKRE, которая на прошлой неделе оказалась в коалиции городской власти, является бывший министр сельской жизни Март Ярвик.
По словам председателя фракции EKRE Хельдура Паулсона, кандидатура Ярвика была выдвинута в связи с его огромным опытом.
Если кандидатура Ярвика будет утверждена, в сферу его ответственности войдут экономические вопросы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
В Китае эпидемия коронавируса идет на убыль
Что заявила вдова Листьева о заказчике убийства
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Единовременные выплаты пенсионерам 1953-1967 года рождения