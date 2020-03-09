Вице-мэром Пярну может стать скандально известный экс-министр Март Ярвик

По словам председателя фракции EKRE Хельдура Паулсона, кандидатура Ярвика была выдвинута в связи с его огромным опытом.

Если кандидатура Ярвика будет утверждена, в сферу его ответственности войдут экономические вопросы.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.