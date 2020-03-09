09.03.2020, 12:50

Вице-мэром Пярну может стать скандально известный экс-министр Март Ярвик

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Вице-мэром Пярну может стать скандально известный экс-министр Март Ярвик
Foto: Karli Saul

Кандидатом на должность вице-мэра Пярну от партии EKRE, которая на прошлой неделе оказалась в коалиции городской власти, является бывший министр сельской жизни Март Ярвик.

По словам председателя фракции EKRE Хельдура Паулсона, кандидатура Ярвика была выдвинута в связи с его огромным опытом.

Если кандидатура Ярвика будет утверждена, в сферу его ответственности войдут экономические вопросы.

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