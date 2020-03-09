Вице-мэром Пярну может стать скандально известный экс-министр Март Ярвик

Кандидатом на должность вице-мэра Пярну от партии EKRE, которая на прошлой неделе оказалась в коалиции городской власти, является бывший министр сельской жизни Март Ярвик.
По словам председателя фракции EKRE Хельдура Паулсона, кандидатура Ярвика была выдвинута в связи с его огромным опытом.
Если кандидатура Ярвика будет утверждена, в сферу его ответственности войдут экономические вопросы.
Март Ярвик был освобожден от должности министра в конце ноября прошлого года после ряда случаев, в которых его заподозрили во лжи и злоупотреблении своими полномочиями.
"Март Ярвик своими словами, поступками и в некоторых случаях также бездействием создал проблемы. У Ярвика нет возможности исполнять обязанности эффективным образом", - сказал тогда премьер-министр Юри Ратас.
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