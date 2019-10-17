Вице-мэра Тарту увезли из горуправы в больницу

"Сегодня около полудня Лепайыэ действительно попросил секретаря вызвать ему скорую помощь. Медики посчитали нужным отвезти его в больницу", — пояснил Клаас. Мэр еще не связывался с Лепайыэ и поэтому не знает, как у него дела.

Обязанности 64-летнего Мадиса Лепайыэ в его отсутствие исполняет вице-мэр по социальным вопросам Михкель Леэс.