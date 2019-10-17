17.10.2019, 16:00

Вице-мэра Тарту увезли из горуправы в больницу


rus.delfi.ee
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Tartu abilinnapea Madis Lepajõe viidi haiglasse.
Tartu abilinnapea Madis Lepajõe viidi haiglasse. Foto: Kiur Kaasik

Сегодня в полдень скорая помощь доставила вице-мэра Тарту, центриста Мадиса Лепайыэ в больницу. По словам мэра Урмаса Клааса, Лепайыэ сам попросил вызвать ему медиков.

"Сегодня около полудня Лепайыэ действительно попросил секретаря вызвать ему скорую помощь. Медики посчитали нужным отвезти его в больницу", — пояснил Клаас. Мэр еще не связывался с Лепайыэ и поэтому не знает, как у него дела.

Обязанности 64-летнего Мадиса Лепайыэ в его отсутствие исполняет вице-мэр по социальным вопросам Михкель Леэс.

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