Вице-мэр Вадим Белобровцев: столичные школы готовы к коронавирусу

”Из-за того, что заболел ученик, класс одной из таллиннских школ переведен на дистанционное обучение, но не вся школа, как это было весной, — сказал Вадим Белобровцев. — Это те самые ситуации, к которым Таллинн готовился и из-за чего и применяются превентивные меры. Ни одну столичную школу не отправят на дистанционное обучение в целях профилактики, у каждой из них есть возможность, исходя из потребностей учеников и учителей, применить предупредительные меры; также подготовлены сценарии на случай, если заболеют ученики или учителя”.

По словам Белобровцева, весной каждая ситуация разрешалась в индивидуальном порядке, но теперь возможные сценарии проработаны и учебные заведения знают, как действовать в разных ситуациях.

”Родителям, так же, как и Союзу родителей, не нужно беспокоиться, потому что школы готовы к возможным случаям заболевания коронавирусной инфекцией, а детей не планируется беспричинно переводить на дистанционное обучение”, — пояснил вице-мэр.

Таллиннский департамент образования совместно со школами провел подготовку для того, чтобы максимально эффективно препятствовать распространению вируса COVID-19. В числе мер необходимой подготовки и контроль здоровья детей, для этого приобретаются термокамеры и готовятся необходимые помещения для изоляции. Для снижения физических контактов среди учеников школы подготовились к новой системе работы: вход, по возможности, через разные двери, гибкость в организации начала учебного дня, распорядке перемен и обеденных пауз, а также использование возможностей обучения на свежем воздухе. По возможности, школы организуют учебный процесс по принципу ”родного класса”, частичное дистанционное обучение будет применяться лишь в случае необходимости среди учеников второй и третьей школьных ступеней, а также гимназистов. Учителя, прежде всего те, кто относится к группе риска, во время контактного обучения используют в качестве средства индивидуальной защиты визиры. В школах проводится основательная уборка и дезинфицирование контактных поверхностей.