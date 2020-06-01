Вице-мэр Вадим Белобровцев предложил объявить 1 июня государственным праздником

”Для Эстонии дети всегда были приоритетом и приятно признавать, что как государство, так и город предприняли множество существенных шагов для улучшения благополучия как детей, так и семей с детьми, — отметил Белобровцев. — Эта тенденция должна обязательно сохраниться. Я обратился к министру народонаселения с предложением объявить 1 июня, День защиты детей, государственным праздником, то есть выходным, чтобы у родителей была возможность посвятить этот день своим детям”.

Вице-мэр добавил, что хотя День защиты детей отмечают уже более полувека, он не теряет своей актуальности.

”Детские проблемы за десятилетия никуда не исчезли, скорее наоборот: век новых технологий наряду с положительными новшествами принес и новые проблемы, для решения которых часто необходимо именно родительское вмешательство, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Недавний коронакризис ясно показал, насколько возросла роль родителей в связи с переходом на дистанционное обучение и то, насколько детям нужна помощь по сравнению с обычной ситуацией”.

Но еще более важным вице-мэр считает эмоциональный контакт с детьми и чувство защищенности, которое дают детям родители.

”Нынешний ритм жизни местами настолько стремительный, что на детей остается не так много времени, — говорит Вадим Белобровцев. — Поскольку 1 июня часто выпадает на рабочий день, то, по правилам, родители с утра должны идти на работу и возвращаются домой лишь вечером. Я считаю правильным то, чтобы они могли провести весь этот день с детьми, в кругу семьи и надеюсь, что эту идею поддержит также и министр народонаселения”.

Впервые День защиты детей был провозглашен в 1925 году в Швейцарии, на посвященной детскому благополучию конференции, чтобы подчеркнуть важность детских потребностей и проблем во всем мире. Постоянно эту дату начали отмечать 1 июня по предложению Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году.



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